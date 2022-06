SAS-strejke: Det skal du gøre, hvis du rejser fra Billund

Billund Lufthavn mener dog ikke, at danskere, der har bestilt ferie fra den syddanske lufthavn, vil få de store udfordringer.

- Der vil være enkelte afgange, der bliver aflyst i tilfælde af strejke, men vi er ikke så frygteligt hårdt ramt, siger Mads Bisp Agersnap, der er PR-manager i Billund Lufthavn.

Duk op alligevel

Hvis strejken bryder ud onsdag, skal man ifølge TV 2 dog ikke antage, at den bestilte flyrejse med SAS bliver aflyst, og man skal derfor møde op i lufthavnen uanset hvad.

- Forudsætningen for, at man kan gøre sine rettigheder gældende, er, at man enten på skrift har fået en meget klar besked fra SAS om, hvordan man skal indrette sig, eller at man møder op i gaten, siger Vagn Jelsøe, der er chefkonsulent i forbrugerrådet Tænk til TV 2.