"Satans mor" fundet i Billund Lufthavn

Ifølge vidner sagde hun efter hændelsen, at hun ikke ønskede at anmelde den 74-årige demensramte mand til politiet, fordi hun vidste, han ikke kunne gøre for det. Politiet valgte dog at rejse sigtelse, da kvinden dagen efter døde.

9. december sidste år boede han på plejehjemmet Kongebrocentret i Christiansfeld og forvildede sig ind i en 99-årig medbeboers lejlighed. Den 99-årige kvinde fortalte efterfølgende, at hun ville have ham ud, men han gjorde modstand og udøvede ifølge anklageskriftet vold mod hende.

- Hvis ikke mennesker med demens får opfyldt deres behov, kan det have den konsekvens, at de kommer til at trives dårligere, og når de trives dårligere, vil der være en risiko for, at de reagerer voldsomt, og at sygdommen udvikler sig, så de får det dårligere, siger Anneke Dapper Skaaning.

Både Anneke Dapper Skaaning og Anja Bihl-Nielsen peger på, at demensramte mennesker har brug for hjemlige omgivelser, og at den rigtige faglige indsats kan være med til at reducere symptomerne, så sygdommen forløber bedre. Derfor så de hellere, at han kom på et demensplejehjem.

- Nej, for de ved ikke, hvad de har gjort, og hvem får noget ud af at straffe ham? Det har aldrig været den 74-årige mands intention at skade nogen. Det her har været en kæmpe misforståelse, som er megatrist for alle parter, men den tristhed fjerner vi ikke ved at sige, at nu må han ikke have det godt mere, så vi skal i virkeligheden passe bedre på ham, lyder det fra Anneke Dapper Skaaning.

Men er det ikke okay, at man som demensramt ikke nødvendigvis får de allermest optimale forhold, hvis man bliver dømt for en kriminel handling?

I starten havde den 74-årige sin mandolin og sit nodestativ hos sig på afdelingen, fordi han er glad for at spille musik. Men begge dele blev taget fra ham, fordi de ifølge personalet kunne bruges som våben, fortæller hans familie.

Den 74-årige mand har siden grundlovsforhøret 11. december været varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling, og her er det ikke tilladt at have egne møbler og ret mange personlige genstande med sig.

Familiemedlemmerne ønsker ikke at stå frem med navne, men de fortæller, at de lige siden grundlovsforhøret har arbejdet for, at deres far kunne komme på et demensplejehjem.

- Vi har ikke noget at udsætte på personalet på psykiatrisk afdeling, men det er ikke et plejehjem, og det siger de også til os. De har ikke servicerammer for, hvor ofte patienterne skal i bad eller tid til at sidde og spise med ham og give ham den omsorg, som mennesker med demens har behov for, lyder det fra en af sønnerne til den 74-årige, og Anneke Dapper Skaaning giver ham ret.

- Psykiatrisk afdeling er et sted, hvor man er midlertidigt. Når man har med mennesker med demens at gøre, skal man forsøge at skabe det bedste liv overhovedet muligt for dem, for så kommer de ikke til at skubbe til andre, og de kommer ikke til at gøre ting, der muligvis kan være farlige, men det liv kan man ikke indrette til dem på en afdeling, der er lavet til midlertidige ophold, siger hun.

Ikke et plejehjem

På psykiatrisk afdeling i Aabenraa, hvor den 74-årige er varetægtsfængslet i surrogat, forstår chefsygeplejerske Lykke Bay Marcussen til dels kritikken.

Hun understreger, at de gør meget ud af relationsarbejdet med patienter og pårørende, men fortæller også, at de ikke har mulighed for at indrette stuerne, så de minder om hjem.

- Det kan vi jo ikke på nogen måde gøre på en akutpsykiatrisk afdeling. Patienterne er her i kort tid. Vi plejer at behandle i den akutte fase, og når vi fagligt vurderer, at de er ved at være klar til det, så udskriver vi dem til eget hjem, bosted eller lignende, siger hun.