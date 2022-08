Se billederne: Fra træklods til underholdningsgigant - LEGO bliver 90 år

1964: Første fly letter fra Billund

Lufthavnen i Billund åbnede for offentligheden i november 1964. Men det var LEGO, der lagde fundamentet for den første landingsbane i Billund i 1962. Det var et voksende behov for at kunne servicere internationale kunder, der fik LEGO til at købe en stribe land til formålet. To år senere overdrog de ejerskabet til Billund Airport A.M.B.A..