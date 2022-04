Selskabet bag Lego investerer milliarder i Epic Games

Pengetanken bag Lego, Kirkbi, investerer en milliard dollar - 6,8 milliarder kroner - i Epic Games, der blandt andet står bag Fortnite. Det skriver Kirkbi i en pressemeddelelse.



Investeringen kommer i forbindelse med, at Epic Games har rejst penge til at udvikle et metavers - en virtuel verden, hvor brugere kan mødes og agere.

- Epic Games er kendt for at skabe legesyge og kreative oplevelser og støtte store og små skabere.