Sensation efter dobbelt forlænget spilletid: - Jeg var fandeme lige ved at koste den her store drøm

- At vi står sammen som hold, viser kraftedme, hvad vi er lavet af - undskyld, jeg bander igen - men det her er fuldstændig sindssygt, siger Kristian Ørsted til TV 2 Sport.

- Puha, det er nok den største rutsjebanetur, jeg har været igennem i min karriere. Jeg er – undskyld, jeg bander – fandeme lige ved at koste den her store drøm her ved mine to udvisninger (mod slutningen af kampen, red.).

Du læste rigtigt. Dobbelt forlænget spilletid. Et drama uden lige, hvor det undertippede mandskab trak det længste strå med sejren på 42-41.

Grindsted leverede en kæmpe sensation, da holdet spillede sig i Santander Cup Final4 med en sejr over TTH Holstebro efter dobbelt forlænget spilletid.

Grindsted er i landets bedste række for første gang

Stregspilleren er ikke den eneste, der måtte undskylde for at bande i et interview.

- Det er fandeme fedt. Undskyld, jeg bander, men det er satme fedt. Hold kæft en kamp. Det er fremragende opbakning også fra TTH, men det er så stort for byen, og vi har haft en hård sæson indtil nu i ligaen, men at vi kan få den her gave, er fedt, lyder det fra Frederik Nielsen.

Det er første gang nogensinde, at et oprykkerhold spiller sig i Final4.

- Til at brække sig over

Mens Grindsted-spillede jublede sammen med fansene, var humøret hos TTH-spillerne langt, langt nede.

- Jeg må sgu sige, at jeg føler mig ret tom. Jeg synes, at vi gik all in, som det skal være i sådan en kamp, men vi får bare ikke styr på det 7 mod 6.

- Det er det her fucking 7 mod 6. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er til at brække sig over, siger Christoffer Cichosz.

Grindsted kommer i selskab med BSH og Sønderjyske, mens det sidste hold kommer til at hedde enten Aalborg Håndbold eller Skjern Håndbold.