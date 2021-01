Skrappere krav til flyrejsende

Indtil 17. januar skærpes rejsevejledningen for hele verden fra at have været 'orange', hvor alle unødvendige rejser frarådes, til 'rød'.

Det vil sige, at alle rejser til hele verden frarådes. Skærpelsen sker som led i smittehåndteringen med coronavirus i Danmark.

Fly til Danmark må fra lørdag klokken 17 kun medtage passagerer - både danske eller udenlandske - hvis de kan fremvise en negativ coronatest, der er maksimalt et døgn gammel.

- Det går den forkerte vej, siger presseansvarlig i Billund Lufthavn Mads Bisp Agersnap til TV SYD.

- Vi havde da håbet at verden kunne åbne op i stedet for at lukke. Men hvis de nye restriktioner er det der skal til for, at vi senere kan får normale tilstande, så er det fint.