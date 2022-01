Småt brændbart er fortid i kommune om kort tid

Sorteringsevnerne skal skærpes inden for en måned i Billund Kommune.

Fra februar sløjfes containerne til småt brændbart på samtlige af kommunens genbrugspladser.

Det fortæller Billund Kommune i en pressemeddelelse.

Som så mange andre initiativer i disse år ligger der en grøn tanke bag initiativet. Det fortæller Peter Skov, der er leder af genbrugspladserne i Billund Kommune.

- Meget af det affald, som i dag ender til forbrænding i småt brændbart, kan vi genanvende og bruge til produktion af nye produkter, hvis det bliver sorteret rigtigt. Det er enormt ærgerligt, når ressourcerne går tabt. Derfor sætter vi nu ind på genbrugspladserne, siger Peter Skov i pressemeddelelsen.



Kan give udfordringer

Kommunen er opmærksomme på, at det kan give nogle udfordringer, når borgerne skal til at grovsortere.

Derfor sættes der borde op på genbrugspladserne for at give bedre muligheder for sortering, ligesom der også sættes nye skilte med billeder og informationer op ved udvalgte typer af affald.

Det vil også være muligt at finde en digital vejledning til at sortere på kommunens hjemmeside, så man får pakket traileren rigtigt, inden man kører hjemmefra.



- Det skal være nemt at sortere rigtigt, og man skal vide, at man gør en forskel. Så gør det heller ikke noget, hvis vi oven i det kan gøre det til en god oplevelse at besøge os, siger Peter Skov.

Kommunen fortæller, at ændringen træder i kraft den 1. februar på de største genbrugspladser i kommunen, hvilket vil sige Billund og Grindsted, mens ændringen først kommer til Vorbasse, Sønder Omme og Filskov i midten af februar.