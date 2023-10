Socialdemokrat stemte imod sit eget parti i sagen om Mødestedet - det kan få konsekvenser

Det skriver Billund-Grindsted Ugeavisen.



Da kommunalbestyrelsen tirsdag aften skulle vedtage budgettet for 2024, hvor et flertal stemte for at lukke plejecentret Mødestedet i Grindsted – valgte socialdemokratiske Rie Køppen at trodse sit partis linje og stemme sammen med Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne mod budgettet.

- Jeg blev også meget overrasket, for Rie havde jo stemt for budgettet ved førstebehandlingen, siger den socialdemokratiske gruppeformand Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup til avisen.



Det er almindelig praksis, at en politiker, der trodser sit partis linje, når det kommunale budget skal vedtages, må forlade partiet.

Om Rie Køppen bliver ekskluderet er ifølge avisen endnu uvist, da de otte socialdemokrater i byrådet, endnu ikke har mødtes for at diskutere sagen.

Artiklen opdateres.