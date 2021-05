Søndagens smittetal: Denne kommune er nu den mest smittede i landet

Smittetrykket i Billund Kommune fortsætter med at stige. På den seneste opgørelse over coronasmitten i Danmark ligger Billund nu på en kedelig førsteplads med et incidenstal på 278. Det betyder, at der målt over de seneste syv dage er 278 sygdomstilfælde pr. 100.000 indbyggere i kommunen. På andenpladsen ligge Høje-Taastrup med en incidens på 225.



Smitten i kommunen koncentrerer sig primært om Grindsted By og den lille landsby Stenderup-Krogager. Derfor arbejder Billund Kommune på at skaffe yderligere testkapacitet til Grindsted i næste uge, så smittekæderne kan blive brudt.

- Vi står desværre og balancerer på kanten af, at enten Grindsted Sogn eller hele Billund Kommune kan blive ramt af en automatisk nedlukning, fordi vi kommer over sundhedsmyndighedernes grænse for smittetal. Derfor skal der lyde den klare opfordring, at vores borgere lader sig teste – i særlig grad i Grindsted - og at man i øvrigt ser så få som muligt i sin sociale omgangskreds, indtil vi igen har fået kontrol over smitten, udtaler Ib Kristensen, borgmester i Billund Kommune, i en pressemeddelelse.



Indtil videre får Grindsted besøg af Region Syddanmarks testbil, der både søndag og tirsdag mellem kl. 9 og 17 tilbyder pcr-test uden tidsbestilling i Tingparkens Fælleshus i Grindsted.



Skole lukker fra mandag

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Billund Kommune at lukke Lynghedeskolen afdeling Søndre i Grindsted den kommende uge fra 3.-9. maj.

37 elever og lærere fordelt over flere klassetrin er i løbet af den seneste uge er testet positive for covid-19.

Sogn i Esbjerg lukker

Jerne Sogn lukker atter ned på grund af for høj smitte. Ligesom det var tilfældet i marts måned skal blandt andet idræts- og pasningstilbud i sognet, som udgør den østlige del af Esbjerg By, lukkes fra mandag den 3. maj.

Incienstallet i sognet er på den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut helt oppe på 545 med 55 nye smittede de seneste syv dage. Et sogn lukker ned, når der er mere end 500 smittede pr. 100.000 borgere (incidens), og der er 20 eller flere smittetilfælde i alt de seneste syv dage sammen med en positivprocent på 2,5 procent eller mere. I Jerne Sogn er den nu 2,6 procent.

Næsten 2.500 døde

867 danskere er bekræftet smittet med coronavirus det seneste døgn. De nye smittetilfælde er fundet i 164.565 PCR-test. Dermed er der påvist smitte i 0,53 procent af testene, viser tal fra Statens Serum Institut søndag.

I alt har 2.490 personer, der var smittet med coronavirus, mistet livet under pandemien i Danmark.