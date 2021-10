Søsterpar fra Vejle dyster mod verdenseliten

Et stævne af stor betydning

Disciplinen i Billund søndag stod på Knock-Out Sprint, hvor seks løbere starter ud samtidig i forskellige heats, og de hurtigste kvalificerer sig videre til semifinaler og finaler, hvor den hurtigste løber til at krydse stregen har vundet.



20-årige Malin Agervig Kristiansson var glad for at deltage i weekendens løb og få en masse erfaring og kilometer i benene frem mod sommerens VM:

- Weekendens løb betyder enormt meget for mig. Det er første gang, at jeg får chancen for at løbe den her nye Knock Out-disciplin, og så også i et terræn, der minder om næste års VM siger hun og fortsætter:

- Når man ved at konkurrenterne er i verdensklasse spiller det ind på både nerverne og motivationen, så jeg føler, at jeg skal stå helt skarpt. Jeg har været juniorløber indtil nu, så det er specielt at prøve kræfter med seniorløbere.

Hendes to år ældre søster, Ida Agervig Kristiansson, havde heller ikke tidligere løbet en hel Knock Out-sprint før, så for hende var det også en vigtig disciplin at have prøvet kræfter med inden VM.

- Det er godt at få øvet sig i at stå i de situationer og terræner, der ligner det, vi skal møde til VM næste år, siger hun.

Stolt og tilfreds arrangør

Også Event Director ved WOC 2022, Flemming Jørgensen, ser også positivt på weekendens løb:

- Vi arbejder benhårdt på at skabe de bedst mulige rammer for VM-festen i Trekantområdet til juni næste år, og weekendens konkurrencer er uvurderlig erfaring for os. Vi er stolte over, at så mange eliteløbere fra hele Europa er kommet til Syddanmark i weekenden, så vi kan øve os på et setup, der minder om næste års verdensmesterskaber i Vejle, Kolding og Fredericia, siger han.