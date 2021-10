Solhungrende rejsende giver travlhed i lufthavn

34.000 passagerer vil rejse fra eller ankomme til Billund Lufthavn i denne weekend.

Fredag, lørdag og søndag sætter ny rekord for perioden, efter at corona satte en stopper langt det meste flytrafik.

Sammenlignet med samme efterårsferie-weekend i 2019, er der tale om, at otte ud af 10 rejsende rejsende er tilbage i lufthavnen.

- For os er det juleaften i oktober, når det igen summer dejligt af de mange rejseglade gæster. Vi er rigtig glade for at have travlt igen, siger Jesper Klausholm, der er marketingschef i Billund Lufthavn.