Strålende sol over grundlovsmøder i coronaens skygge

Mens det sidste år var småt med fysiske grundlovsmøder, så er der i år planlagt en række møder, hvor talere og tilhørere kan se hinanden i øjnene.

Mange af møderne holdes i det fri - og er i år begunstiget af smukt dansk sommervejr med sol.

Der holdes både strengt partipolitiske grundlovsmøder og mere bredtfavnende møder med talere hentet udenfor den politiske verden.

Eksempelvis taler Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, ved middagstid i Byskoven i Tinglev - og Simon Faber, leder af sekretariatet for Genforeningen 2020 står for talen i Varnæsvig klokken 14.

Lørdag formiddag var Venstrefolk samlet i folketingsmedlem Anni Matthiesens have i Krogager, hvor de ud over værtinden kunne høre taler fra nuværende FN-ambassadør Kristian Jensen (tidligere næstformand for Venstre), Stephanie Storbank, Venstres borgmesterkandidat i Billund Kommune og Morten Thorøe, der er Venstres borgmesterkandidat i Vejen Kommune.

På Tobakken i Esbjerg holder Socialdemokraterne grundlovsmøde med det lokale folketingsmedlem Anders Kronborg som hovedtaler. Det begynder klokken 13, og det kræver gyldigt coronapas at deltage.

På Skamlingsbanken er der grundlovsmøde klokken 13.30 med bl.a. folketingsmedlem Niels Flemming Hansen, (K) som taler.

På de enkelte partiers hjemmesider kan man finde flere bud på grundlovsmøder.