Stressfri lufthavn? Billund topper europæisk liste

Udgivet 1. feb

Jacob Møller fra Skærbæk har ADHD, men nu har han via en særlig indsats for unge med psykiske lidelser fået arbejde og styr på sit liv. Det har han fortalt ministre og topdirektører om.

Uha, Jacob. Jeg synes, det er tidligt på dagen til et interview. Er du et A-menneske? - Nej, jeg er nok et B-menneske, men jeg skal til Vojens til en U-16 træningslejr. Jeg er ved at uddanne mig som fodboldtræner under DBU, siger han. Det der med at være i gang er godt for 23-årige Jacob Møller og hans ADHD. At sidde stille og lade tankerne passe sig selv. Uha, så flyver og farer tankerne rundt og skaber uro og rastløshed i hele hans system.

Vendepunktet Skolen var derfor en udfordring. - Jeg var helt med rent fagligt og har altid ligget i den sjove ende af karakterskalaen, men det var værre med fraværet. Der skete simpelthen for lidt for mig. For få udfordringer.

Selvom han er godt på vej i livet, så kan ADHD'en stadig finde på at spænde ben for ham. Foto: Ulrik Pedersen

Jacob Møller fra Skærbæk er en af de unge, der kunne være faldet i gryden uden job og uddannelse. En af de 43.000 i Danmark. Hvis det ikke lige var for en hjælpende hånd. Gennem Jobcenter Tønder blev han introduceret til IPS-forløbet (Individuelt Planlagt Job med Støtte, red.), og det blev et vendepunkt. - Uden IPS-forløbet ville jeg flakke rundt fra job til job og uddannelse til uddannelse. Jeg ville brænde for noget nyt, og brænde ud igen efter et par måneder, fortæller Jacob.

Hvad er IPS? IPS står for Individuelt Planlagt Job med Støtte, der hjælper unge med psykiske lidelser i job eller uddannelse. IPS bygger på at beskæftigelsesindsatsen integreres med psykiatrisk behandling. IPS-principperne indebærer blandt andet: Hurtig jobsøgning med fokus på ordinært arbejde eller uddannelse

Langvarig, individuel støtte til den unge

Tæt samarbejde med arbejdsgivere og behandlingssystemet

En indsats, der bygger på den unges ønsker og behov Fold ud

Fokus. Fokus. Fokus. Nu arbejder han som lærervikar på Overbygningsskolen i Tønder. - Det kan jeg rigtigt godt lide. Blandt andet fordi jeg virkelig skal holde fokus på arbejdet og børnene. Her er der ikke tid til at lade tankerne flyve, siger han med et smil. Mange med ADHD er mildt sagt ikke bange for at præstere på arbejdsmarkedet. Det gælder også Jacob Møller, der om aftenen har et midlertidigt rengøringsarbejde.

Det var overvældende - men meget positivt - at mødes med toppolitikere og topdirektører på Marienborg. Foto: Ulrik Pedersen

IPS - tre vigtige bogstaver Gennem forløbet har Jacob Møller fået tilknyttet en fast IPS-konsulent, der fungerer som hans vigtigste støtte i processen. Han synes, at det har været en lettelse kun at skulle forholde sig til én person, der hjælper ham med at navigere i job- og uddannelsesmulighederne. De første møder foregik ansigt til ansigt, derefter på telefonen, og i dag foregår kontakten primært via sms.

43.000 unge uden job og uddannesle I september 2023 var 42.800 15-24-årige uden job og uddannelse. Det svarer til 6,3 pct. af unge i Danmark. Andelen faldt en smule fra 2016 til 2021, men har siden ligget på 6,3-6,4 procent. Der er dermed fortsat langt til målsætningen om at højest 3,5 procent af de 15-24-årige er uden job og uddannelse i 2030.

Unge uden uddannelse, der arbejder op til 18 timer om ugen, indgår i definitionen af unge uden job og uddannelse. Den arbejdende delgruppe udgør dog kun ca. en fjerdedel af de unge uden job og uddannelse.

En stor del af de unge uden job og uddannelse er en del af gruppen i længere tid. Typisk er 60 procent af de unge uden job og uddannelse stadig en del af gruppen et år efter. Knap halvdelen er fortsat uden job og uddannelse i tre år.

18 procent af de 25-årige i 2023 var på et tidspunkt været en del af gruppen af unge uden job og uddannelse, da de var mellem 15 og 24 år. Det svarer til 12.150 25-årige. Ud af de 12.150 unge var cirka 75 procent hverken i gang med eller havde gennemført en uddannelse som 25-årig. Fold ud

Overvældende Tirsdag fik han så en helt særlig oplevelse. Han var inviteret til Marienborg, hvor han sammen med godt 20 andre unge skulle tale med flere ministre om regeringsaftalen “Ungeløftet – flere unge i arbejde og forpligtende fællesskaber”. Det blev også til en snak med et par topdirektører fra McDonalds og ISS.

- Det var lidt overvældende at møde dem. Men de var meget imødekommende og spurgte åbent og nysgerrigt ind til mine erfaringer med IPS og om mine holdninger. Det var et meget positivt møde, fortæller han. På onsdag skal han mødes med Tønders borgmester Jørgen Popp Petersen, Slegsvigsk Parti.