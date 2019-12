Sydjysk paradis for børn høster international anerkendelse

Hvad har Walt Disney World i Florida, et ishotel i Sverige, et af de største krydstogtskibe i verden og nu også Lego House i Billund til fælles? De er alle på en liste over de 50 sejeste steder i hele verden for familier og ikke mindst børn.

Det er Time Magazine, der holder til i USA, der for første gang har udgivet listen. Listen er lavet af deres globale netværk af børn og unge, der skriver for bladets ungesektion: Time for Kids, og af læsere der er kommet med forslag.

- At være kommet i så fornemt selskab er en cadeau i verdensklasse, fortæller Jesper Vilstrup, der er administrerende direktør i Lego House i en pressemeddelelse.

Efter at børnene har nomineret stederne, er hvert sted blev vurderet på flere forskellige parametre, før de er endt på top 50. Kvalitet, originalitet, bæredygtighed og tilgængelighed har været nogle af de ting, der er blevet kigget på.

- Vi er vanvittig stolte og samtidig begejstrede over, at vi bliver anerkendt for det, vi selv ser som vores største styrke – nemlig at lave sjove, højkvalitets legeoplevelser for børn i alle aldre, siger Jesper Vilstrup.

Listen er inddelt i kategorierne leg, lær, udforsk og spis. Lego House falder i førstnævnte. Udover legepladsen i Billund er Copenhill i København også nævnt som et af de 50 steder.

Du kan se hele listen her.