Rikke får tilkaldt fåreavler Niels Christian Jensen, der ejer fårene.



Både han og Rikke Schjødt Tang er overbeviste om, at det er ulven, der i nat har været på spil.

- Altså jeg er sikker på, det ikke er bare én ulv, men flere ulve, der har været i gang her på marken. Prøv at lægge mærke til, at ribbene på et af fårene er bidt helt igennem. Min mand, der er jæger, siger, at det kan en ræv ikke, siger Rikke Schjødt Tang.

Nu skal en DNA-test afgøre, hvilket dyr, der har angrebet fåreflokken.