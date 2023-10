Tabte dieselslange gav spild over seks kilometer

- Det ser altid lidt voldsommere ud, når det regner, og vejene er våde, fortæller indsatsleder Jan Nielsen fra TrekantBrand.

Han fortæller, at de lørdag formiddag og middag har ryddet op efter et oliespild, der løb igennem hovedgaden i Filskov. Vejen er nu igen farbar.

Nu bliver der sat skilte op, der advarer om glatte veje. TrekantBrand forventer, at skiltene kommer ned igen mandag, når vind og vejr har gjort sit for at vaske og tørre de sidste rester af dieselolie væk.

TrekantBrand fortæller, at der er ikke nogen umiddelbar gene for miljøet i området.