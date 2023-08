Team Danmark, som er en dansk statslig organisation, der varetager eliteidrætten i Danmark, fraråder dog at sende atleter, der endnu ikke har ramt puberteten, til internationale konkurrencer.



- Man kan spørge sig selv, om en 12-årig er klar til at håndtere det pres, der følger med at deltage ved et Europamesterskab, fortæller Anders Tranberg Andreasen, der er ansvarlig for talentudvikling hos Team Danmark.