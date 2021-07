Team Rynkeby hyldes med plads i LEGOLAND

Næste gang du besøger LEGOLAND og tager et kig i Miniland med flere danske og udenlandske klenodier, så kan du få øje på ingen ringere end Team Rynkeby.

Projektet, der består af gulklædte ryttere, har i 20 året arbejdet for børn med kritiske sygdomme, og i forbindelse med jubilæet har de frivillige fået en plads i LEGOLAND.

- Det er en kæmpestor ære for projektet på den måde at få plads i LEGOLAND. Jeg ser det som en fantastisk anerkendelse af det arbejde, som tusindvis af frivillige deltagere har gjort for børn med kritiske sygdomme gennem de seneste 20 år. Og så ser jeg det selvfølgelig også som en enorm anerkendelse af Team Rynkeby som velgørenhedsorganisation, siger Jesper Bjerg, landechef for Team Rynkeby Danmark i en pressemeddelelse.