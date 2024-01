Tivoliboss er tredje generation på posten

Det er Herning Tivolipark, der hvert år lægger forlystelser og boder til markedet. En tradition der gået i arv gennem generationer. Tre for at være helt præcis. Nu er det tivolibossen Martin Andersen, der driver virksomheden efter sin far og farfar.



- Min mor rådede mig til ikke at overtage, fordi jeg kunne risikere, at der ikke var nogen, der ville leve sådan et liv sammen med mig, fortæller den nuværende tivoliboss, som du lige nu kan opleve i TV SYDs nye programserie 'Kys, Kræmmere og Candyfloss', som skildrer livet på Danmarks førende heste- & kræmmermarked, Vorbasse Marked.