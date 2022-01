To firbenede medarbejdere med speciale i sprængstoffer har første arbejdsdag

Hundene sparer mandetimer

Det er ikke kun hundene og deres førere, der er glade for at komme i gang. Glæden deler de med lufthavnenes administrerende direktør, for med to hunde i medarbejderstaben kan der spares mandetimer, der kan bruges mere effektivt.

- Udover vi sikre, at det gods, som eksportvirksomhederne sender igennem, ikke bliver åbnet unødigt, så letter det også arbejdsmiljøet for vores medarbejdere. Vi kan bruge vores ressourcer til det vi er bedst til, så det er en kæmpe gevinst også for arbejdsmiljøet, mener Jan Hessellund, der er administrerende direktør i Billund Lufthavn.

Pax og Tesla vil bile testet regelmæssigt, så de hele tiden bliver vurderet på deres evne til at finde sprængstoffer.