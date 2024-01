To hundehvalpe fundet på gaden - kender du ejeren?

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Hundene er med stor sandsynlighed Shar Pei blandingshunde, og de er mellem fire og fem måneder gamle.

Hvalpene er ikke chippet, og de bar heller ikke halsbånd, da de blev fundet.

Der er ikke oplysninger fra politiet, om hvordan og under hvilke omstændigheder de er fundet.

Politiet vil gerne i kontakt med ejeren, eller folk der kender til hundehvalpene.

Hvis ejer ikke melder sig inden tre døgn fra dags dato, bliver hundene aflivet eller afhændet til anden side, lyder det i pressemeddelelsen.



Sydøstjyllands Politi oplyser, at de ikke har mulighed for at formidle adoption af hvalpene.

Kender du hunden eller dens ejer, så kontakt Sydøstjyllands Politi på telefonnummer 114.