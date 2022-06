To mænd anholdt efter mistænkelige brande i Billund Lufthavn

Brand i bygning

Men på vej ud til lufthavnen blev alarmen opgraderet til en bygningsbrand, og da Jan Nielsen ankom, viste det sig, at der var en mindre brand i et trappetårn.



- Jeg ser, at hotellet er i fuld gang med at evakuere gæsterne, og jeg taler med en medarbejder, der fortæller, at branden skulle være slukket. Det viser sig, at branden er opstået i en elboks, der styrer det automatiske brandslukningssystem. Jeg ser, der ligger en slange og branden er blevet slukket med vand. Vi installerer noget udluftning, forklarer indsatslederen.

Frustrerede gæster

Alarmen blev afblæst og mandskabet sendt hjem. Jan Nielsen blev tilbage for at vente på politiet, der blev tilkaldt, fordi der var tale om en brand i en bygning.