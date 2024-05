To mænd idømt flere års fængsel for at smugle kilovis af amfetamin

Pakkerne var alle sendt fra udlandet og havde den samme afsender. Indholdet i pakkerne var vakuumpakket amfetamin, der var opbevaret i plastikkasser.

Det skriver Sydøstjyllands Politi på sin hjemmeside.



På baggrund af politiets efterforskning blev to mænd på henholdsvis 37 og 32 år, der begge har bopæl i Billund Kommune, fremstillet i et grundlovsforhør for lukkede døre for indsmugling og forsøg på indsmugling af mindst 34 kilo amfetamin. De blev sigtet og varetægtsfængslet i fire uger.

Den 37-årige tilstod sin rolle i sagen og blev den 24. april idømt 11 års fængsel for i forening at have indført cirka 17 kilo amfetamin fra Holland til Danmark med henblik på videreoverdragelse. Derudover blev han også dømt for at have været i besiddelse af yderligere tre kilo amfetamin samt for forsøg på at indføre yderligere 17 kilo amfetamin.

Han modtog dommen.

I går blev den 32-årige mand idømt 5 års fængsel for at have indført cirka 17 kilo amfetamin fra Holland. Han var også tiltalt for at have forsøgt at indføre yderligere 17 kilo amfetamin, men den del blev han frifundet for.

Han udbad sig betænkningstid i forhold til at anke dommen.