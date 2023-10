To plejehjem i Billund Kommune er indstillet til prisen som ’Danmarks bedste plejehjem’

Det skriver Billund Kommune i en pressemeddelelse.

Bag indstillingen står et lokalt medlem af Danske Seniorer, som kender plejehjemmene.

Årets indstillinger har især fokus på mad og måltider. Og et plejehjem kan være indstillet på baggrund af maden, madens kvalitet, smag eller på baggrund af måltidet og rammen om måltidet.



Lederen af Filskov Friplejehjem, Vibeke Andresen, glæder sig over indstillingen.



- Sammen med beboerne og de pårørende vil vi skabe et hjem, hvor det kan mærkes, at livet leves med respekt for den enkelte og med mulighed for fællesskab. Derfor tilbyder vi dejlig frisklavet mad fra eget køkken med egnsretter og menuforslag fra vores beboere.