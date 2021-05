Torsdagens smittetal: Smitten falder i Billund Kommune

Fald i Esbjerg Kommune

For første gang i fire dage falder tallet for Esbjerg Kommune fra 188 nye smittede til 167. Det betyder, at der lige nu er 144,7 smittede per 100.000 indbyggere inden for den seneste uge.

Mens Esbjerg Kommune er på vej i den rigtige retning, er Horsens på vej op for svende dag i træk. Her er der torsdag registreret 67 nye smittede den seneste uge. Kommunen har lige nu et incidenstal på 186,6, og er det næsthøjeste. Billund Kommune indtager en førsteplads med 274,7.

Vejen Kommune er for femte dag i streg i stigning. Vejen er steget Kommune er nemlig steget fra 62 til 78.

Samtidig er Jerne Sogn i Esbjerg Kommune fortsat lukket efter at have passeret myndighedernes grænse for automatisk nedlukning den 2. maj, men tallene er faldende.