Travbane på auktion - køb en kusk med hest, en sneplov eller et rutsjebanerør

Opkøbt af Legos pengetank

Billund Trav blev i september 2021 købt af Kirkbi A/S, der ejer 75 procent af Lego, for 58 millioner kroner. Og ved årskiftet bytter travbanen altså hænder for at gøre plads til andre formål.

Ifølge JydskeVestkysten vil foreningen Sydjysk Hestesport nu i stedet etablere en arena, der kan rumme flere slags hestesport.

Men selvom Kirkbi A/S er involveret, så vil Lego-familiens pengetank ikke blande sig, oplyste Kirkbis globale ejendomschef tilbage i september 2021 til Ritzau.

- Vi glæder os til at være med til at skabe en helt ny bydel i Billund og medvirke til byens fortsatte udvikling. I forhold til hestesportsarena - så er det ikke et konkret projekt, der har vores interesse, sagde Steen Pedersen dengang til Ritzau.