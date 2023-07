Travl lufthavn tangerer rekord

Det kræver effektivitet i både check-in og sikkerhedskontrol at få så mange passagerer igennem lufthavnen.



Billund Lufthavn står til at få en sommer på niveau med rekordsommeren sidste år, hvor over en halv million passagerer satte sig ind i en flyvemaskine alene i juli.

- Sommerferien er jo vores juleaften. Vi har forberedt os hele året på at klare det her. Det går stille og roligt, og folk har taget feriehumøret på og er tålmodige, når der kan opstå lidt ventetid ved check-in, fortæller Jesper Klausholm, direktør for Ruteudvikling, Kommunikation & Marketing.

Når det går vildest for sig, har lufthavnen ca 1.600 passagerer igennem i timen.