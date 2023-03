Trods betydeligt tab i Rusland får Lego rekordresultat i 2022

Sidste år endte koncernens resultat efter skat på 13,8 milliarder kroner. Det viser Legos regnskab for 2022, som er blevet offentliggjort tirsdag.



- Det er et stærkt resultat, som vi er rigtig godt tilfredse med. Det kommer oven på det, der var ekstraordinær høj vækst i 2020 og 2021, siger Niels B. Christiansen, der er administrerende direktør i Lego.

Lego ude af Rusland

Kort efter, at Rusland invaderede Ukraine i februar 2022, meddelte Lego, at selskabet ville lukke ned for sine russiske aktiviteter.

I sommeren 2022 opsagde selskabet sin kontrakt med det driftsselskab, der stod bag Legos 81 butikker i Rusland. Dermed blev al kommerciel aktivitet i landet indstillet.

- Det har betydet, at den forretning, vi havde i Rusland, er væk. Det var et af de større markeder, så det var en betydelig omsætning, vi havde der, siger Niels B. Christiansen.

Han ønsker ikke at oplyse, nøjagtig hvor meget Lego har tabt ved at stoppe aktiviteten i Rusland.

Niels B. Christiansen vil heller ikke udelukke, at det danske selskab på et tidspunkt vil gå ind på det russiske marked igen. Men der er på nuværende tidspunkt ingen planer om det, siger han.

Omsætning vokset med 17 procent

Omsætningen i Lego voksede 17 procent til 64,6 milliarder kroner i 2022. Det er produkter på tværs af hele porteføljen, der har bidraget til væksten, siger Lego-direktøren.

Særligt i USA og Vesteuropa har Lego klaret sig godt, fortæller han.

- Men vi er faktisk vokset på tværs af alle markeder i hele verden. Derfor er jeg også sikker på, at det er vores portefølje og vores brand, der er med til at understøtte væksten, siger han.

I Kina kan de se frem til mange nye butikker

I løbet af året har Lego åbnet 155 nye butikker, så koncernen nu har 904 butikker på verdensplan. I år er der på nuværende tidspunkt planer om at åbne yderligere 145 butikker, hvoraf en betydelig del skal ligge i Kina.

- Vores salg har over tid flyttet sig i en mere onlinebaseret retning. Men nu tror jeg, vi nærmer os en mere ligevægtig tilstand.

- Efter corona har vi virkelig set værdien af vores fysiske butikker, og at folk er vendt tilbage til dem, fortæller Niels B. Christiansen.

Lego oplyser ikke, hvordan omsætningen fordeler sig mellem fysiske butikker og onlinesalg.

Det er den danske familien Kirk Kristiansen, der ejer Lego. Selskabet blev grundlagt i 1932 og har hovedkontor i Billund.