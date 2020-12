Trods corona får lufthavn ny rute til Italien

Efter de seneste måneders modgang og bratte fald i både ruter og passagerer er der stor glæde i Billund Lufthavn over meldingen om en ny rute, som Ryanair åbner i begyndelsen af april til Venedig Treviso, der ligger i 30 kilometers afstand til kanalbyen ved Adriaterhavet.

- Vi betragter det som en dejlig julegave i en mørk tid. Det er et bevis for, at de store aktører fortsat har tiltro til både de danske rejsende og os som lufthavn, siger Jesper Klausholm, marketingschef i Billund Lufthavn.

Ryanair begynder flyvningerne mellem Billund og Treviso langfredag den 2.april og flyver hele sommeren to ugentlige afgange på mandage og fredage.

Det er den første melding i lang tid om nye ruter til og fra Billund - men lufthavnen tror på både flere nye ruter, og at velkendte destinationer igen får forbindelse til Billund, når vaccinationerne mod corona slår igennem.

- Vores samarbejdspartnere forventer at nå op mod 65 procent af normal rejseaktivitet, så snart folk oplever, at vaccinen får effekt og smittetallene daler, siger Jesper Klausholm.