Trods klima-bekymring slår Billund Lufthavn rekord for 10. år i træk

Rejseglæden fejler intet. Det mærker de i Billund Lufthavn, hvor de kan se tilbage på et succesfuldt 2019.

Intet mindre end 3.718.875 passagerer gik gennem Billund Lufthavn sidste år, hvilket svarer til en vækst på 6,1 procent sammenlignet med passagertallet i 2018.

Væksten betyder, at lufthavnen for 10. år i træk slår sine egne passagerrekorder.

- Vi ligger midt i et rigtig godt marked. Vestdanskerne vil gerne ud og rejse, og rigtig mange udlændinge vil gerne besøge Vestdanmark, fordi vi har mange fantastiske attraktioner, fortæller Jesper Klausholm, der er marketingschef i Billund Lufthavn.

Her i lufthavnen bliver vi CO2-neutrale i 2020. Jesper Klausholm, marketingschef, Billund Lufthavn.

Flere direkte ruter

I 2019 har Billund Lufthavn fået 16 nye ruter og udvidet kapaciteten på eksisterende ruter.

- De sidste 10 år har vi arbejdet strategisk med udvikling af vores ruter. Det betyder, at vi har fået flere og flere direkte ruter, og det er jo det, folk vil have, fortæller Jesper Klausholm.

CO2-neutrale i 2020

Billund Lufthavn har en ambition om at fortsætte væksten. De vil vokse tre procent om året. Med sådan en målsætning er det dog nødvendigt at tænke på miljøet, fortæller Jesper Klausholm, da flytrafik er en af de helt store klimasyndere.

- Vi synes jo bestemt, at folk skal blive ved med at rejse på trods af klimadebatten, men det skal gøres på en forsvarlig måde. Derfor arbejder vi som industri på at få bedre brændstof til flyene, og her i lufthavnen bliver vi i CO2-neutrale i 2020, forklarer han.

Lufthavnen har blandt andet besluttet at skifte de 3.000 pærer i startbane ud til LED, og de erstatter løbende deres ældre dieselkøretøjer med eldrevne køretøjer.

Passagerer i Billund Lufthavn kan rejse direkte til en lang række destinationer. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD