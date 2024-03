Truet fugleart med særligt udseende lokkes med nye hjem

Vigtig hjælp

Torsdag skulle der sættes redekasser op i Baldersbæk Plantage. Til at hjælpe de frivillige med opgaven kom blandt andet Simon Nicolajsen Jørgensen, der er formand for Teknik-, Plan- og Kulturudvalget i Billund Kommune.

- Jeg synes, at det har været en fantastisk tur. Jeg synes at det har været dejligt at mærke den entusiasme der er omkring det her projekt fra de frivillige.

Naturplejeteamet blev til i 2016, og i dag består gruppen af omkring 15 frivillige naturelskere. Men det er ikke kun fugle, der nyder godt af den frivillig indsats. Udover at bygge redekasser, hjælper de også til under afbrænding af hedearealer og med at rydde tilgroede områder.