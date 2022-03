Tvunget på hotel efter storbrand i Grindsted

Måtte vende hjem

Ægteparret Meldgaard havde fået at vide, at de skulle lytte til radioen og cirka klokken 18 lød meldingen, at de måtte vende tilbage til deres boliger.

- Da vi kom hjem, lugtede det af røg både ude og inde. Vi skulle aldrig have haft lov til at komme hjem. Men vi har valgt at blive boende nu, fordi vi ikke kan få støtte til at bo ude. Men vi har fået gjort grundigt rent, og luften er blevet renset af en maskine, siger Stine Meldgaard.

Ægteparret Andersen valgte også i første omgang at vende hjem. Men det blev kun til to overnatninger.

- Jeg kunne ikke tåle at være i huset. Jeg fik udslæt, så vi valgte at tage på hotel. Her har vi så været lige siden. Vi aner ikke hvor længe. Kommunen har sagt, vi ikke må bo i huset, fordi det kan drysse ned på os fra vores overdækninger, siger Gerhard Andersen.

Kender ikke fremtiden

Selvom der er blevet taget prøver, og kommunen fredag har skrevet til beboerne, at der sandsynligvis er sket forurening på både grunde og bygninger, så har beboerne ikke fået præsenteret nogen plan for en oprydning.

- Vi har hørt, at de måske kan støvsuge de giftige stoffer op. Alternativt skal det øverste jordlag skrælles af. Vi frygter, at det kan tage måneder, siger Gerhard Andersen.

Hos familien Meldgaard er udsigterne til at holde sig indendørs ikke særlig tillokkende. De har netop fældet et stort træ i haven, og foråret står for døren.

- Hvordan forventer de, at vi skal leve i vores huse, hvis vi ikke kan åbne døre og vinduer. Det bliver ikke til at holde ud. Men det værste er usikkerheden, siger Stine Meldgaard.