Uddelte golfråd som ni-årig - nu fejrer han sin største sejr

Året er 2010. TV SYD er på besøg hos en ganske særlig dreng. Midt på en stor, grøn græsplæne omkranset af træer står ni-årige Rasmus Højgaard. I hænderne har han en golfkølle og på læben sine bedste tips til at få golfbolden i hullet:

- Den hvide streg, jeg har her, den sætter jeg cirka midt på bolden.

Rasmus Højgaard gennemfører slaget. Bolden har kurs mod det røde flag. Men stopper cirka en meter fra hullet.

Siden dengang er der gået mere end ni år. I weekenden stod den nu 18-årige Rasmus Højgaard så igen overfor et vigtigt put. Denne gang ramte han midten af golfbolden perfekt, og det sikrede ham sejren i Mauritius Open.

- Da jeg så bolden rulle i hullet, gik det op for mig, at jeg havde vundet – og det var jo helt vildt. Det var en drøm, der gik i opfyldelse, siger Rasmus Højgaard til TV SYD.

Puttet gjorde ham til den tredje yngste vinder af en Europa Tour nogensinde. Et stolt øjeblik for hans far, der gennem hele sønnens barndom har kørt ham fra nord til syd og omvendt for at støtte hans passion for golfen.

- Hvor stolt tror du, jeg er? Selvfølgelig er jeg stolt. Jeg er da så stolt af ham, lyder det fra Ole Højgaard.

Karriere begyndte med guld

Siden weekendens sejr har Rasmus Højgaard gået rundt med et smil. Et smil, som formentlig ikke bliver mindre torsdag aften, når han hyldes af familie, venner og holdkammerater i barndomsklubben, Gyttegård Golfklub.

Det var her, det hele begyndte. Knapt 10.000 kilometer væk fra Mauritius i Billund.

Ni-årige Rasmus Højgaards putteevner sikrede ham i 2010 et såkaldt guldmærke som den eneste i klubben.

- Det var da sjovt at få et guldmærke, men i den alder tænkte jeg ikke så langt frem. Golf handlede mest om at have det sjovt, siger Rasmus Højgaard, og hans far tilføjer:

- Jeg vidste ikke, at han ville nå så langt. Det var ikke til at sige dengang, hvad det kunne blive til, siger Ole Højgaard.

Som ni-årig vandt Rasmus Højgaard et guldmærke i putting. Foto: TV SYD

Det sociale er bagsiden

Gennem hele Rasmus Højgaards barndom har sport været en stor del af hverdagen, og i flere år gik han i perioder til fire sportsgrene samtidig. Det var alt fra bordtennis til fodbold, håndbold og selvfølgelig golf.

På et tidspunkt bad hans forældre ham om at vælge én sportsgren. Valget stod mellem håndbold og golf.

- Jeg vidste godt, at jeg ingen fremtid havde inden for håndbolden, og derfor blev det golf, siger Rasmus Højgaard.

Et godt valg, viste det sig altså: For i weekenden indkasserede han knap 1,2 millioner kroner for sejren i Mauritius.

Tvillingebror sikrede ham sejren

Ligesom forældrene spiller også et andet nært familiemedlem en afgørende rolle for Ramus Højgaards succes.

I hverdagen og ved alle turneringer konkurrererer han nemlig mod sin tvillingebror, Nicolai Højgaard, der deler golftalentet og nu også spiller på Europa Touren.

Og de to brødres evne til at få det bedste frem i hinanden har været med til at sikre Rasmus Højgaards sejr ved Mauritius Open, lyder det fra deres far.

- Jeg tror ikke, at det ville være sket, hvis ikke det var fordi, at de var tvillinger. For de har altid konkurreret og sparret med hinanden i sporten, siger Ole Højgaard.

I 2010 besøgte TV SYD Rasmus Højgaard, hvor han gav sine bedste tips til at putte. Foto: TV SYD

Fra guld til guld - 18-årig vil være verdens bedste

For ét år siden blev brødrene verdensmestre med amatørlandsholdet, og fra januar i år har de kunnet skrive professionelle golfspillere på CV’et.

Der er altså sket meget siden ni-årige Rasmus Højgaards putte-evner i 2010 sikrede ham et guldmærke. En ting har dog ikke ændret sig: Tørsten efter gyldent metal.

- Jeg vil være verdens bedste. Det er målet. Det har jeg bestemt mig for, siger Rasmus Højgaard.