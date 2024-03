Ulve trafikdræbt i weekenden

Også lidt længere oppe i Midtjylland, på Herning-Vejle Motorvejen mellem Brande og Arnborg, blev en ung hunulv i weekenden fundet trafikdræbt.

Det skriver Naturhistorisk Museum i en pressemeddelelse på baggrund af, at patologer ved Københavns Universitet har obduceret de to dyr. Begge dyr er døde af de skader, de fik ved mødet med et køretøj, lyder konklusionen.

Hannen er ifølge museet et voksent dyr på 43 kilo, der enten har været en strejfende han eller stammer fra et af revirerne i det centrale Midtjylland.



Den nationale ulveovervågning vurderer, at der med udgangen af februar befandt sig 39-44 ulve i Danmark, hvilket fordeler sig på 8 par og kobler, én enlig stationær ulv og resten enlige strejfende ulve.

- Med de to trafikdræbte ulve i weekenden, vurderer vi, at antallet af ulve aktuelt er to individer lavere, så der nu er 37-42 ulve, siger Kent Olsen, der er leder for den nationale ulveovervågning og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum Aarhus.