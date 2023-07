Ung mistrivsel - Nu rykker psykiatrien ud

Et samarbejde mellem Psykiatrien i Region Syddanmark og headspace hjælper unge i mistrivsel, og afklarer om en behandling i psykiatrien er vejen at gå.

Det sker i et samarbejde med Headpace, hvor unge kommer for at få hjælp til alle mulige problemstillinger, de slås med. Nogle er store og fylder meget. Måske har de faktisk brug for psykiatrien.

Det vil denne tidlige indsats kunne afklare gennem psykiatrimedarbejdere, der kommer ud til de unge, der møder op i Headspace. Som i Grindsted.

Ny undersøgelse viser, at initiativet godt for både de unge og for psykiatrien. Den viser blandt andet, at psykiatrimedarbejdere i Headspace bidrager til at unge får den rette hjælp i tide, og at psykiatrimedarbejderne er med til at sikre, at det kun er de unge, der har behov for psykiatrisk behandling, som finder vej til psykiatrien. Det betyder, at kolleger i psykiatrien aflastes.