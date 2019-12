Ungt golftalent vinder Mauritius Open

Rasmus Højgaard var bedst i Mauritius Open. Her ses han ved Denmark Open 2018. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Den 18-årige Rasmus Højgaard fra Gyttegård Golfklub ved Billund sikrer European Tour-sejr.

Den danske golfspiller Rasmus Højgaard har indledt sin karriere som fast medlem på European Tour med et forrygende resultat. Efter et dramatisk omspil vandt han i dag European Tour i Mauritius Open.

Det er ikke hver dag, at en 18-årig snupper en sejr på European Tour, og adspurgt om han selv forventede en sejr så tidligt, udtrykte Rasmus Højgaard da også sin overraskelse.

- Nej, det havde jeg ikke regnet med. Bare at være kommet ind på European Tour er en drøm, og at være en vinder her er bare enestående, lyder det fra danskeren.

Han gik søndagens 18 huller i fire slag under par, og det var først på 18. hul, at han med en birdie fik sneget sig med i omspillet om sejren.

Med sine 18 år og 271 dage er Rasmus Højgaard den tredjeyngste vinder af en European Tour-turnering nogensinde.

Kun italieneren Matteo Manassero, der var 17 år, samt newzealænderen Danny Lee har været yngre, da de tog deres første sejr på European Tour.

Sejren indbringer Rasmus Højgaard knap 1,2 millioner kroner.