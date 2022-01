Vandland er sat til salg

Inden længe kan Lalandia i Billund få en ny ejer.

Det er i hvert fald den intention, som den nuværende ejer, Parken Sport og Entertainment, har. Det betyder også, at der ikke på nuværende tidspunkt står en en køber klar med pungen fremme.

Det oplyser selskabet i en selskabsmeddelelse.

Et eventuelt ejerskift kommer dog ikke til at ændre på, at der fremadrettet også vil blive drevet et badeland i Billund med fokus på sjov og spas i det 10.000 kvadratmeter store vandland.

Det er nemlig den nuværende ejers håb, at Parken Sport og Entertainment fortsat kan drive Lalandia gennem en lejekontrakt med en ny ejer.

Det er ikke kun Lalandia i Billund, der muligvis står overfor et ejerskifte, det gør Lalandia i Rødby og vores nationalarena Parken i København også.