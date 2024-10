Varetægtsfængslet russer sigtes for at besidde sprængstof

En 37-årig russisk mand, der i et halvt år har været varetægtsfængslet i forbindelse med en trussel rettet mod Billund Lufthavn, sigtes for at besidde sprængstof og for at forstyrre infrastruktur.

Han er desuden sigtet for forsøg på tyveri.

Sigtelserne, der har været hemmeligholdt af politi og anklagemyndigheden, er torsdag kommet frem ved et retsmøde i Retten i Kolding.

Her har en dommer besluttet at forlænge varetægtsfængslingen yderligere fire uger.