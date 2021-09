Vejdirektoratet tester små selvlysende mærker, som skal få os til at sænke farten på hovedveje

Siden efteråret 2020 har Vejdirektoratet testet en ny metode for at få bilister til at overholde hastighedsgrænsen på 80 km/t på landevejene, skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Helt konkret er der anbragt et lille fartmærke på kantpælene på seks udvalgte landeveje for at minde trafikanterne om hastighedsgrænsen.

- Vi har mange ulykker, der skyldes for høj fart og uopmærksomhed – ikke mindst på landevejene. Derfor vil vi gerne teste, om trafikanterne sænker farten, hvis de hele tiden bliver mindet om hastighedsgrænsen på 80 km/t., siger afdelingsleder Niels Skjøde Agerholm fra Vejdirektoratet.