Vestdanmark bliver en del af udsmykningen i lufthavn

Formålet med udsmykningen er at bringe et legende element ind i lufthavnen, vække til eftertanke og pirre nysgerrigheden hos passagererne.

- I Vestdanmark kan man opleve østerssafari, klitlandskab ved Vesterhavet, Legoland, kunst, kultur og meget mere. Vi håber, at den nye udsmykning får de forbipasserende til at føle noget forskelligt, siger Head of Passenger Experience, Ditte Bank Thorsager.

I alt bliver 10 seværdigheder fremført på lufthavnens luftbroer. Hver bro har sit eget nedslagspunkt.