Vigtigt at finde ny formand for Børnerådet hurtigt

Det mener Louise Holck, direktør i Institut for Menneskerettigheder.



- Det er problematisk for børns rettigheder, at der ikke er sket noget så længe, siger hun.

Hun peger på, at problemerne i Børnerådet rækker ud over den manglende formand. Her nævner Johanne Schmidt-Nielsen udflytningen til Billund i 2018, som hun mener, har svækket rådet.

- Jeg tror, at der ikke er nogen tvivl om, at Børnerådet ville stå stærkere, hvis det geografisk var placeret tættere på der, hvor beslutningerne træffes på Christiansborg, siger hun.

Børnerådets tidligere formand Puk Elgård fratrådte den 13. november sidste år. Hun begrundede det med, at rådet ikke har ressourcer nok til at løse sine opgaver.

Siden har rådet ikke haft en formand.