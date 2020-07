Vorbasse Hjemmemarked skabte stemning i byen - men intet overskud

Vorbasse Hjemmemarked er netop overstået. Desværre uden det overskud, som arrangørerne havde håbet på. I år måtte man for første gang i 289 år aflyse det populære Vorbasse Marked på grund af coronasituationen.

I stedet valgte arrangørerne at lave en virtuel markedsplads på internettet, hvor man blandt andet kunne gå i et online øltelt og streame noget af den musik, som normalt spiller på Vorbasse Marked.

- Vi har haft over 120.000 sidevisninger og 15.000 har været inde og kigge på siden. Men det er desværre ikke alle, der er gået videre til vores login, hvor man skulle betale for at få adgang til det virtuelle marked, siger Brian Madsen, formand for Vorbasse grundejerforening.

Det er dog lykkes foreningen at sælge omkring 1000 virtuelle indgange, hvor folk har lagt 20 kroner for at få adgang - eller 50 kroner for tre dages adgang. Men et overskud derfra blev det ikke til.

- Et eventuelt overskud ville vi dele ud til de foreninger, som normalt hjælper os. Det kommer desværre ikke til at blive noget til dem, siger Brian Madsen.

Fantastisk stemning i byen

Han hæfter sig dog mest ved den gode stemning, som Vorbasse Hjemmemarked har genereret i byen - nu når det rigtige marked ikke kunne blive til noget.

- Vorbasse har været ret livlig. Det var lige før, der var en snert af markedsstemning. Vi gerne ville skabe en markedsfest rundt omkring i haverne, og det er lykkes rigtig mange steder. Blandt andet med fire livekoncerter, hvor vi kørte rundt til private. Det var en mega succes, siger Brian Madsen.

Han kan også fortælle, at staben bag Vorbasse Marked har modtaget rigtig mange billeder fra folk i oplandet, som har festet derhjemme alligevel, selvom de ikke kunne komme på markedet i år.

- Der er så mange, der har en tradition for at komme, så det glæder mig, at folk har mødtes og haft en fest sammen, siger han.

- Næste år glæder vi os helt vildt til at være tilbage igen. Vi krydser fingre for, at vi kan få lavet et ordentligt marked igen til den tid, siger Brian Madsen.