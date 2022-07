Vorbasse jubler efter vellykket marked: - Vi har slået rekord alle dage

Samtidig glæder markedsformanden sig over, at omkring 1500 frivillige trådte til for at hjælpe til.



- Vi havde en voldsom udfordring med at skaffe nok frivillige, men løste det heldigvis i ellevte time, da flere kom og bød sig til, så de skal bare alle sammen have en kæmpe tak. Uden de frivillige kunne vi ikke løfte det her, siger Brian Madsen, som satser på, at Vorbasse Marked nu kan komme videre uden flere aflysninger.

- Vi er klar til næste år. Vi skal bare lige sove lidt først, lyder det fra formanden.