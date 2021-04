Vorbasse Marked aflyser

Frygter for foreningerne

Brian Madsen er skuffet over, at det igen har været nødvendigt at aflyse. Han mener, at det har taget alt for lang tid for eksperterne at komme med en udmelding. At markedet for anden gang ikke bliver til noget, vil kunne mærkes i mange foreninger, mener han.

- Det er dybt beklageligt, at vi først får besked fra ekspertgruppen nu. Det er lidt mangel på respekt for de foreninger, der lever af arrangementerne i forbindelse med markeder rundt om i landet. Ingen havde forstillet sig to år uden markeder, så i år er det kritisk. For kassen er måske tom, og der kommer så ingen penge fra Vorbasse, lyder det fra Brian Madsen, formand, Vorbasse Marked.

Det er dog på ingen måder slut med Vorbasse Marked. Formanden lover et gensyn næste år.

- Vi satser 100 procent på næste år. Vi kommer tilbage med fuld skrue og kommer til at holde et marked, så vi kan indhente det tabte, siger Brian Madsen.