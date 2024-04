Wild Dogs og Croffels på menuen til ny street-food festival

Det skriver Billund Kommune i en pressemeddelelse.

Som en del af Grindsted Festuge løber madfestivalen af stablen. Man forventer at omkring 10.000 gæster fra hele regionen vil tage del i arrangementet.

- Der er ingen tvivl om, at den nye gademadsfestival bliver et trækplaster, og vi forventer ikke mindst, at det vil lokke endnu flere gæster fra oplandet til festlighederne, siger Jan Poulsen fra Festugens bestyrelse.

Udover mad kan deltagerne blandt andet opleve live-musik med Zididada og Rasmus Nøhr. Der vil også være aktiviteter til store og små børn.

Adgang til festivalen på Nørretorv er gratis. Åbningstiderne for street-food er fredag fra 16-21, lørdag fra 11-21 og søndag fra 11-19.