Yderligere anholdelser i sag om knivstikkeri

Tjek din kupon: To lokale millionærer

Mens de danske håndboldherrer lørdag aften kunne juble over en sikker sejr over Frankrig i den olympiske håndboldturnering, var der syv danskere, der også fik noget helt andet at juble over: De vandt hver især 1.000.000 kroner i Lotto.

En enkelt af de syv nybagte millionærer vandt via sit PLUS-abonnement, hvor pengene går automatisk ind på kontoen, mens de seks øvrige milliongevinster blev vundet via kuponer købt i kiosker og butikker.

De to første millionærer blev udtrukket i Lottos ugentlige ekstratrækning Millionærchancen.

Det var her en heldig dansker fra hovedstadsområdet havde spillet med via abonnement, mens den anden blev vundet på en kupon købt hos OK Plus i Christiansfeld.

De fem øvrige milliongevinster blev vundet via Super Millionærchancen, som er den ekstratrækning, Danske Spil altid foretager ved lottotrækningen den sidste lørdag i måneden.