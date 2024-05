Da alle om bordet vendte sig mod hans kone, følte han sig overset som mand

Pengene får de ikke tilbage, for der ligger lige nu to piger i Sannes mave og venter på at komme til verden i slutningen af juli.

- Vi er lykkelige for det. Men det er som om, det stadig ikke er gået op for os. Der har været så mange nederlag, og det har stået på så længe. Det har bare gjort, at man er endnu mere bange for, at det går i vasken, siger Palle og fortsætter:

- Hvis Sanne siger til mig, at hun har ondt, er jeg den første, der ringer til jordemoderlinjen. Du er meget mere bange for at miste det, end mange nok normalt er.