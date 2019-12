Minister lover enklere kørselsregler

Patienter kan ikke gennemskue, hvornår de har ret til at få betalt deres transport til og fra sygehusene, og personalet kæmper en daglig kamp for at administerere et regelsæt, som kun er vokset siden 90erne.

Men nu er der måske hjælp på vej. Sundhedminister Magnus Heunicke lover nemlig, at reglerne i fremtiden bliver mere simple.

- Det her er helt uigennemskueligt for patienter, for pårørende og for de medarbejdere, som bruger alt for meget tid på kontornusseri. Så vi skal have nogle klare og gennemskuelige regler.

I Region Syddanmark bruger 26 medarbejdere en stor del af deres arbejdstid på at afgøre, hvem der har ret til godtgørelse, svare på borgernes spørgsmål og ikke mindst at udregne, hvilket beløb hver enkelt patient skal have udbetalt.

- Vi har dagligt mange opkald fra patienter, som ikke kan forstå vores afgørelser. Jeg oplever det som omstændeligt og tidskrævende, siger Linda Walther Skjødt, Faglig koordinator ved Patientbefordringen på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg

Region Syddanmark har klaget til staten

Også formand for Region Syddanmark Stephanie Lose (V) vil have en forenkling af reglerne. Regionen har derfor klaget til staten over reglerne:

- De er tunge for vores medarbejdere at administrere. Det kræver rigtig mange ressourcer at sagsbehandle. Og så er det også svært for borgerne at forstå, om de kan få eller ikke kan få, og hvad de kan få i befordringsgodtgørelse.

Hun foreslår, at der i stedet fastsættes en bestemt takst pr. kilometer, patienter skal køre for at komme på sygehuset.

Om det forslag bliver virkelighed er altså nu blandt andre op til Sundhedsministeren.

- Jeg skal mødes med regionerne for at høre deres ideer, og jeg har også hørt at Kræftens Bekæmpelse skulle have nogle ideer. Jeg vil indsamle de ideer, og så er målet at lave nogle regler, så man kan få befordringsgodtgørelse, når man har behov for det ud fra nogle regler, der er gennemskuelige, siger Magnus Heunicke (Soc.dem.)