Erhvervsfolk smutter - vil ikke mistænkeliggøres

I Fredericia Kommune er de kede af beslutningen fra de tre erhvervsfolk, men hævder, at det ikke har været hensigten at udstille nogen, da rapporten blev lavet.

Omdrejningspunktet for de interne afdækninger har alene været kommunens egen ageren, og har aldrig haft til hensigt at hænge nogen ud. Tværtimod, har vi fra kommunens side været tydelig omkring forvaltningens egne fejl i rapporten og alene kommunikeret disse. I forlængelse af de interne afdækninger omkring Byforum, har vi desværre i går modtaget brev om, at tre medlemmer har valgt at trække sig. Det er vi kede af, skriver Yelva Jensen, koncerndirektør i Fredericia Kommune.