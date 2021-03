Folketingsmedlemmer reagerer på Fredericiasag

Fra Venstres Anni Matthiesen lyder det, at der er en blind vinkel på dette område.

- Vi har en rigsrevision, der holder øje med staten, og der synes jeg måske, vi mangler noget. Jeg siger ikke, vi skal have en kommunal rigsrevision, men jeg synes, at det tilsyn, der foregår, ikke fungerer godt nok. Jeg synes, det er nærliggende at sætte gang i en hurtigarbejdende gruppe, som kan kigge på, hvordan vi sikrer, at det her ikke sker igen, siger hun.